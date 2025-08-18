Бывший СССР
05:39, 18 августа 2025

Боец рассказал о поведении украинских военных в Искре из-за риска сдачи в плен

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские военнослужащие в селе Искра Днепропетровской области уничтожали сослуживцев, чтобы они не сдались в плен. Об этом сообщил командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Босян, пишет ТАСС.

«Когда противник отступает, у них там есть их заградотряд. Они им не дают отступить. То бишь, кто из них отступает, они их сами уничтожают», — отметил он.

Об освобождении Искры в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 14 августа этого года.

«Вот мы обнаружили [ВСУ] в доме. Сидят. Начинаем чистить дом. И по ним начинает работать их же артиллерия, миномет, дрон-камикадзе. Короче, их не дают, чтобы они попали в руки», — добавил российский боец.

Ранее сообщалось, что боец Нацгвардии Украины из мести сдал Вооруженным силам (ВС) России координаты своих сослуживцев. Так, украинский военный пожаловался, что подвергался мучениям за «низкое морально-психологическое состояние», подчеркнув, что хочет мести.

До этого сообщалось, что боец ВСУ Алексей Левченко послушался совета родителей и сдался в плен Российской армией.

