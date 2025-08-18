Буланова попала в список «Миротворца»

Певица Татьяна Буланова попала в базу сайта «Миротворец»

Российская певица Татьяна Буланова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Владельцы ресурса обвинили исполнительницу хита «Ясный мой свет» в открытой поддержке специальной военной операции, а также упомянули выступления артистки перед ранеными российскими бойцами. Отмечается, что в качестве аргумента на сайте приведена цитата Булановой, прозвучавшая в одном из интервью: «Я люблю свою Родину, я горжусь своей Родиной».

До этого стало известно, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попали в базу «Миротворца».