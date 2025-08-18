Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:35, 18 августа 2025Культура

Буланова попала в список «Миротворца»

Певица Татьяна Буланова попала в базу сайта «Миротворец»
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков/ РИА Новости

Российская певица Татьяна Буланова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Владельцы ресурса обвинили исполнительницу хита «Ясный мой свет» в открытой поддержке специальной военной операции, а также упомянули выступления артистки перед ранеными российскими бойцами. Отмечается, что в качестве аргумента на сайте приведена цитата Булановой, прозвучавшая в одном из интервью: «Я люблю свою Родину, я горжусь своей Родиной».

До этого стало известно, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попали в базу «Миротворца».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Минобороны раскрыло цели ударов российских войск

    Макрона уличили в попытке напугать французов

    На Западе назвали встречу Путина и Трампа пощечиной для ЕС

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Геленджике осенью

    Россияне назвали требуемый доход для счастья

    В Британии заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

    В очереди на Крымский мост скопилось более двух тысяч автомобилей

    Полуобнаженного Бориса Джонсона сняли на пляже

    Рост рынка доставки в России резко замедлился на фоне нехватки курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости