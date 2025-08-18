Бывший начальник российской больницы погорел на связях с бизнесменами

В Кузбассе суд дал 9 лет экс-начальнику больницы Бойко за взятки от бизнесменов

Суд в Кемерово приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего начальника отдела материально-технического снабжения одной из больниц, получившего взятки от бизнесменов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу.

Мужчину признали виновным по четырем эпизодам статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значительном или крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и будет обязан выплатить штраф в размере 17 миллионов рублей.

Как установил суд, все произошло в период с декабря 2018 года по август 2022-го. Экс-начальник больницы получал от предпринимателей и директоров фирм взятки, а за это создавал для них условия для заключения договоров на поставку. Всего он успел получить свыше 1,5 миллиона рублей. О коррупции в медучреждении стало известно сотрудникам ФСБ.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, речь идет о бывшем сотруднике областной больницы Павле Бойко. На время расследования он был помещен под стражу, а на его имущество и счета был наложен арест в сумме 24 миллиона рублей.

