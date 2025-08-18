Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:21, 18 августа 2025Силовые структуры

Бывший начальник российской больницы погорел на связях с бизнесменами

В Кузбассе суд дал 9 лет экс-начальнику больницы Бойко за взятки от бизнесменов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Суд в Кемерово приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего начальника отдела материально-технического снабжения одной из больниц, получившего взятки от бизнесменов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу.

Мужчину признали виновным по четырем эпизодам статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значительном или крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и будет обязан выплатить штраф в размере 17 миллионов рублей.

Как установил суд, все произошло в период с декабря 2018 года по август 2022-го. Экс-начальник больницы получал от предпринимателей и директоров фирм взятки, а за это создавал для них условия для заключения договоров на поставку. Всего он успел получить свыше 1,5 миллиона рублей. О коррупции в медучреждении стало известно сотрудникам ФСБ.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, речь идет о бывшем сотруднике областной больницы Павле Бойко. На время расследования он был помещен под стражу, а на его имущество и счета был наложен арест в сумме 24 миллиона рублей.

Ранее исполняющего обязанности (и.о.) вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в размере 37 миллионов рублей, перевели из московского СИЗО в Уфу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы

    Один из террористов «Крокуса» купил билет на концерт у известной перекупщицы

    Стало известно о ротации подразделений ВСУ у границы с Россией

    Украинские военные по ошибке отправили солдат на российские позиции

    Десантники ВСУ и колумбийские наемники обстреляли друг друга

    Школьница грязно отомстила подсунувшему ей запрещенную еду мужчине

    Психолог рассказал о быстрых способах справиться с тревожностью

    Турист на байке задавил женщину в Таиланде, был жестоко избит местными и попал на видео

    Работодатели назвали раздражающую черту зумеров

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости