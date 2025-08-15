Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:48, 15 августа 2025Силовые структуры

Исполняющего обязанности вице-премьера российского региона вывезли из Москвы

РБК: И.о. вице-премьера Башкирии Марзаева перевели из московского СИЗО в Уфу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Исполняющего обязанности (и.о.) вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в размере 37 миллионов рублей, перевели из московского СИЗО в Уфу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Ему продлили арест еще на два месяца, до 6 ноября.

Басманный районный суд Москвы арестовал Марзаева осенью 2024 года. Предварительно, он получил незаконное вознаграждение от руководителей дорожно-строительной компании, а взамен пообещал им покровительство и заключение госконтрактов.

Посредником при передаче взятки выступил экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Именно он дал показания против Марзаева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор сообщил о свыше сотни пострадавших при взрыве на российском заводе

    Экс-сотрудник СБУ рассказал об усталости от боевых действий в украинском обществе

    Названа стоимость жилья в городе встречи Путина и Трампа

    Предсказаны магнитные бури из-за крупной дыры на Солнце

    Расправа над российским судьей попала на видео

    Трамп приказал забыть об экологии ради могущественных корпораций

    Режиссер «Один дома» высказался об идее переснять фильм

    Одетая в черное девушка Старовойта пришла на могилу чиновника и прошептала несколько слов

    Потерявший сына участник телешоу заплакал в эфире

    Стало известно о возможном уходе врио главы ЦВО на спецоперацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости