Исполняющего обязанности вице-премьера российского региона вывезли из Москвы

РБК: И.о. вице-премьера Башкирии Марзаева перевели из московского СИЗО в Уфу

Исполняющего обязанности (и.о.) вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в размере 37 миллионов рублей, перевели из московского СИЗО в Уфу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Ему продлили арест еще на два месяца, до 6 ноября.

Басманный районный суд Москвы арестовал Марзаева осенью 2024 года. Предварительно, он получил незаконное вознаграждение от руководителей дорожно-строительной компании, а взамен пообещал им покровительство и заключение госконтрактов.

Посредником при передаче взятки выступил экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Именно он дал показания против Марзаева.

