Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:54, 18 августа 2025Силовые структуры

Бывший подполковник СБУ назвал исполнителей покушения на него

Прозоров заявил, что за покушением на него стоит пятое управление СБУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров считает, что покушение на него организовало пятое управление департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Прозоров заявил, что все обвиняемые мужчины — граждане России и других государств. Но цепочка тянется на Украину, в пятое управление департамента контрразведки СБУ. Мужчина, проводивший разведку местности, — бывший житель одной из республик Донбасса, отметил Прозоров. Он переехал в Россию и был завербован спецслужбами. Также среди арестованных исполнителей покушения и курьер, перевозивший из Европы в РФ взрывчатку.

Дело уже находится в суде. Рассмотрение начнется в конце августа или начале сентябре.

Ранее стало известно, что заказчики покушения на Прозорова оценили его жизнь в 50 тысяч долларов.

Покушение на Прозорова произошло в апреле 2024 года. Взрывное устройство привели в действие, когда он сел в автомобиль и запустил двигатель. В результате взрыва экс-подполковник СБУ получил травму ноги. Еще четыре автомобиля оказались повреждены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

    Интимный момент Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци

    В России отреагировали на сообщения о создании Украиной баллистической ракеты

    Москвичам пообещали осеннюю погоду в августе

    Раскрыта стоимость самого дешевого авиабилета в России летом

    Шведский игрок «Динамо» пожаловался на критику на родине за выступление в КХЛ

    Боня отказалась от съемок в клипе популярной артистки

    Российский бизнес попросил избавить его от одного вида штрафов

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделения спецназа ГУР ВСУ

    Авиаполк ВС России получил партию Ка-52

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости