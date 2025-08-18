Силовые структуры
08:24, 18 августа 2025Силовые структуры

Бывший подполковник СБУ расстроился дешевой расценкой на его покушение

Заказчики покушения на подполковника СБУ Прозорова оценили его жизнь в $50 тысяч
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Заказчики покушения на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова оценили его жизнь в 50 тысяч долларов. О такой расценке заявил сам экс-сотрудник ведомства в разговоре с РИА Новости.

«Честно говоря, я был расстроен, как дешево оценили», — признался он. По словам Прозорова, обычно на покушение выделяется очень большая сумма, но до самого исполнителя доходит около десяти процентов. Остальное забирают сотрудники СБУ или Главного управления разведки Министерства обороны Украины, добавил он.

Покушение на Прозорова произошло в апреле 2024 года. Взрывное устройство привели в действие, когда он сел в автомобиль и запустил двигатель. В результате взрыва экс-подполковник СБУ получил травму ноги. Еще четыре автомобиля оказались повреждены.

