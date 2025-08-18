Бывший подполковник СБУ расстроился дешевой расценкой на его покушение

Заказчики покушения на подполковника СБУ Прозорова оценили его жизнь в $50 тысяч

Заказчики покушения на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова оценили его жизнь в 50 тысяч долларов. О такой расценке заявил сам экс-сотрудник ведомства в разговоре с РИА Новости.

«Честно говоря, я был расстроен, как дешево оценили», — признался он. По словам Прозорова, обычно на покушение выделяется очень большая сумма, но до самого исполнителя доходит около десяти процентов. Остальное забирают сотрудники СБУ или Главного управления разведки Министерства обороны Украины, добавил он.

Покушение на Прозорова произошло в апреле 2024 года. Взрывное устройство привели в действие, когда он сел в автомобиль и запустил двигатель. В результате взрыва экс-подполковник СБУ получил травму ноги. Еще четыре автомобиля оказались повреждены.

