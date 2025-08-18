Путешествия
20:17, 18 августа 2025Путешествия

Двигатель пассажирского самолета загорелся сразу после взлета в Европе и попал на видео

Tovima: Двигатель самолета с 250 пассажирами загорелся сразу после взлета
Елизавета Гринберг (редактор)

Двигатель пассажирского самолета загорелся сразу после взлета в Европе и попал на видео. Кадры публикует местная газета Tovima.

На них видно, как борт с горящим двигателем набирает высоту. В один момент раздается громкий звук, похожий на взрыв.

Уточняется, что Boeing 757-300 вылетел из аэропорта греческого острова Корфу и должен был следовать до немецкого города Дюссельдорф. На борту находилось 250 пассажиров. Правый двигатель вышел из строя на высоте 457 метров, после возгорания его отключили.

По информации газеты, пилот принял решение не возвращаться в аэропорт вылета. Борт приземлился в воздушной гавани города Бриндзини на юге Италии. В результате инцидента никто из экипажа и пассажиров не пострадал.

Ранее двигатель самолета с 226 пассажирами на борту загорелся при взлете в аэропорту США и попал на видео. Boeing 767-400 авиакомпании Delta, выполнявший рейс в аэропорт Хартсфилд-Джексон города Атланта, разогнался на взлетно-посадочной полосе и взлетел, однако сразу был вынужден зайти на посадку из-за пожара.

