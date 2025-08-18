Глава европейской страны раскрыла основную тему переговоров с Трампом

FT: На переговорах ЕС с Трампом по Украине будет обсуждаться 5-я статья НАТО

На переговорах между лидерами стран Европейского союза (ЕС) и президентом США Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта основной темой будет предоставление Киеву гарантий безопасности, включающее 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова передает газета The Financial Times (FT).

«Мелони заявила, что переговоры по обеспечению послевоенного мира будут сосредоточены на «итальянском предложении об установлении эффективных гарантий безопасности на основе статьи 5 Договора НАТО», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени и продлится один час. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского главы с представителями ЕС.