Главком ВСУ назвал способы восполнить нехватку личного состава

Сырский: Нехватка личного состава ВСУ может быть восполнена беспилотниками

Нехватка личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть восполнена беспилотными средствами. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

«Один, возможно, из основных путей — это технологическое оружие. То есть использовать оружие, технику без военнослужащих или оружие, которое имеет дистанционное управление — чтобы максимально снизить человеческие потери», — рассказал Сырский.

По его словам, вторым направлением должно стать повышение качества подготовки украинских солдат, поскольку профессионально обученный солдат имеет больше шансов выжить на поле боя.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ примут на вооружение 15 тысяч наземных роботов в течение 2025 года. По словам главкома ВСУ, наземные роботы в настоящий момент используются для отражения прорыва Вооруженных сил России между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Добропольем в Донецкой народной республике.