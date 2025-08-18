Силовые структуры
18:41, 18 августа 2025Силовые структуры

Компания молодых ребят зверски избила россиянку из-за замечания

В Санкт-Петербурге компания молодежи избила женщину из-за замечания
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге компания молодых ребят зверски избила местную жительницу из-за замечания. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Поздно вечером женщина шла по Богатырскому проспекту. Рядом с ней проходила молодежь, которая громко материлась. Петербурженка сделала им замечание, а они в ответ стали ее избивать. У пострадавшей перелом плечевой кости, множественные ушибы и ссадины. Она уже написала заявление в полицию.

По данным канала, эта компания уже нападала на прохожих.

Ранее в Нефтеюганске компания мигрантов напала на полицейских, когда те приехали на вызов.

