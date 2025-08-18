Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 18 августа 2025Силовые структуры

Курсант российского военного вуза попался на вооруженном разбое

Курсанта петербургского военного вуза задержали за ограбление мужчины в Выборге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали курсанта петербургского военного вуза за вооруженный разбой в Выборге Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По его данным, преступление было совершено в ночь на 17 августа. В местную полицию обратился 35-летний мужчина из Северодвинска, который находился в Выборге в служебной командировке. Он сообщил, что около ночного клуба на проспекте Ленина на них с коллегой напала компания молодых людей, избила и, угрожая пистолетом, выманила 6500 рублей.

Требуемую сумму потерпевший, оказавшийся слесарем военного судостроительного завода, перевел на карту одному из злоумышленников. Так последнего и вычислили.

Подозреваемым стал 23-летний курсант военного вуза в Санкт-Петербурге. Его передали военной полиции.

Ранее в Петербурге 21-летний военный напоил и изнасиловал 17-летнюю девушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

    Леопард утащил спящую девочку в кусты

    Звезда «Ералаша» вышла замуж за режиссера

    Мессенджер Max ответил на обвинения в использовании камеры на компьютере

    В Италии высоко оценили одно качество Путина

    Стало известно о концентрации ВСУ у госграницы в районе российского города

    ВСУ атаковали Липецкую область

    В зоне СВО заметили американский БТР с флагами России и США

    В очереди на Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин

    В США для победы над Россией потребовали «длительных бомбардировок»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости