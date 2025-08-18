Курсант российского военного вуза попался на вооруженном разбое

Курсанта петербургского военного вуза задержали за ограбление мужчины в Выборге

Сотрудники силовых структур задержали курсанта петербургского военного вуза за вооруженный разбой в Выборге Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По его данным, преступление было совершено в ночь на 17 августа. В местную полицию обратился 35-летний мужчина из Северодвинска, который находился в Выборге в служебной командировке. Он сообщил, что около ночного клуба на проспекте Ленина на них с коллегой напала компания молодых людей, избила и, угрожая пистолетом, выманила 6500 рублей.

Требуемую сумму потерпевший, оказавшийся слесарем военного судостроительного завода, перевел на карту одному из злоумышленников. Так последнего и вычислили.

Подозреваемым стал 23-летний курсант военного вуза в Санкт-Петербурге. Его передали военной полиции.

Ранее в Петербурге 21-летний военный напоил и изнасиловал 17-летнюю девушку.