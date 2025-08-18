Из жизни
11:11, 18 августа 2025

Леопард утащил спящую девочку в кусты

В Индии мужчина спас дочь от леопарда, который ночью утащил ее в кусты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alexander Khitrov / Shutterstock / Fotodom  

В Индии трехлетняя девочка чудом выжила после нападения леопарда. Об этом сообщает New Indian Express.

Инцидент произошел ночью в племенной деревне Чиннарутла, штат Андхра-Прадеш. Маленькая Аньямма ночью спала на улице возле хижины. Хищник подобрался к ней, схватил и утащил в кусты. Однако происходящее заметил проснувшийся отец ребенка. Он закричал и побежал за животным, которое, испугавшись, бросило добычу. Так мужчине удалось спасти дочери жизнь.

Родители сразу же вызвали помощь — девочку доставили в государственную больницу Сундипента, а затем перевели в Дорнала для дальнейшего лечения. Ее состояние стабильное, но жители деревни возмущены бездействием лесного департамента. Они перекрыли дорогу в знак протеста.

Местные власти пообещали усилить меры безопасности в регионе, где участились случаи нападений диких животных на людей.

Ранее в индийском штате Тамилнад поймали леопарда-людоеда, предположительно напавшего на маленькую девочку. Хищник схватил ребенка и утащил в лес.

