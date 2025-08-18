Медведева оценила старт «Динамо» в РПЛ при Карпине

Медведева о старте «Динамо» в РПЛ при Карпине: Дала бы ребятам еще времени

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила старт московского футбольного клуба «Динамо» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) при главном тренере Валерии Карпине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я, честно говоря, дала бы ребятам еще времени. Карпин только вступил в должность. Я бы дала месяц-другой для адаптации всей команде, смена тренера — это большой стресс», — заявила спортсменка. Она добавила, что сейчас игроки «Динамо» находятся под большой нагрузкой.

Ранее стало известно, что Медведева сыграет футболистку в художественном фильме «Тренировка гнева». Картину планируется выпустить в прокат в 2027 году.

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня. После пяти туров нынешнего сезона РПЛ команда имеет в активе пять очков и занимает 12-е место в чемпионате.