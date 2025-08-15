Медведева сыграет футболистку в кино

Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»

Российская фигуристка Евгения Медведева сыграет роль футболистки в художественном фильме «Тренировка гнева». Об этом ТАСС рассказал режиссер картины Виталий Дудка.

Главную роль в фильме исполнит Сергей Гармаш. В картине также снимется Анастасия Талызина, которая сыграет роль спортивного психолога. Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году.

Ранее Медведева рассказала о совмещении работы и личной жизни. По ее словам, важен правильный тайм‑менеджмент с обеих сторон.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.