14:22, 15 августа 2025Спорт

Медведева сыграет футболистку в кино

Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева сыграет роль футболистки в художественном фильме «Тренировка гнева». Об этом ТАСС рассказал режиссер картины Виталий Дудка.

Главную роль в фильме исполнит Сергей Гармаш. В картине также снимется Анастасия Талызина, которая сыграет роль спортивного психолога. Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году.

Ранее Медведева рассказала о совмещении работы и личной жизни. По ее словам, важен правильный тайм‑менеджмент с обеих сторон.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

    Все новости