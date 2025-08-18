Россия
Мирный житель подорвался на взрывчатке в российском регионе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Суджанском районе Курской области мирный житель наступил на взрывчатку и частично лишился ступни. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

«У 44-летнего пострадавшего неполная травматическая ампутация левой стопы. Он доставлен в Курскую областную больницу, наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Хинштейн также напомнил жителям региона, что в части населенных пунктов приграничья остаются неразорвавшиеся боеприпасы. Российские саперы продолжают работы по разминированию, однако опасность получить травму сохраняется.

Ранее подобный случая произошел в курском поселке Селекционный. Там на мину наехал работавший в поле трактор. В результате пострадал 37-летний водитель, который получил осколочное ранение правого плеча.

