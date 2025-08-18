Мужчина проигнорировал сухой кашель и ночную потливость и едва не пропустил рак

Daily Mail: 27-летний американец списал симптомы лимфомы Ходжкина на недосып

В Нэшвилле, США, 27-летний Майк Юделл списал симптомы онкологического заболевания крови на недосып и едва успел вовремя начать лечение. Его историей заинтересовалось издание Daily Mail.

Юделл рассказал, что чуть не пропустил лимфому Ходжкина, потому что длительное время игнорировал сильную ночную потливость и постоянную усталость, так как считал их проявлением хронического недосыпа. Не встревожили его и зуд в нижней части ног и непроходящий сухой кашель. Насторожился мужчина лишь спустя четыре месяца, когда у него появилась настолько сильная одышка, что он не мог закончить предложение без появления хрипов в груди.

В попытках понять, что с ним происходит, американец решил поискать свои симптомы в интернете. «Мне написали, что я либо умираю от рака, либо у меня какая-то форма пневмонии», — отметил он. Эти сообщения побудили его сделать рентген, показавший скопление жидкости в легких. Поначалу врачи посчитали, что у мужчины атипичная «ходячая» пневмония, отличающаяся отсутствием выраженных симптомов и легкостью течения заболевания. Однако его состояние продолжило ухудшаться: он не мог нормально глотать и начал стремительно худеть.

Спустя неделю Юделл прошел повторное обследование, включавшее компьютерную томографию. Исследование выявило у него три опухоли, две из которых были размером с грейпфрут и теннисный мяч соответственно, третья же распространилась на пищевод, что и вызвало проблемы с глотанием. На основании полученных данных врачи диагностировали американцу лимфому Ходжкина второй стадии — тип рака крови, развивающийся в лимфатических узлах в области шеи и грудном отделе.

Вскоре после постановки диагноза Юделл прошел курс химио- и лучевой терапии, а также экспериментальной иммунотерапии. После этого врачи провели ему трансплантацию стволовых клеток. Спустя два года после начала лечения мужчина вышел в стойкую ремиссию.

