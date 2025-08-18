На Украине рассказали о поражении Зеленского во внутренней политике

«Страна.ua»: Из-за ситуации с НАБУ Зеленский поставил на паузу борьбу с Кличко

Из-за отмены закона по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) Владимиру Зеленскому пришлось остановить борьбу с мэром Киева Виталием Кличко. О поражении украинского лидера во внутренней политике рассказало в Telegram со ссылкой на источники издание «Страна.ua».

«Сдача назад в деле с ограничением полномочий НАБУ под давлением улицы и Европы была воспринята украинским политиком как проявление слабости президента, вызвала ухудшение позиций власти сразу по многим направлениям», — говорится в публикации.

В издании со ссылкой на источники сообщили, что за Кличко также заступились власти Германии.

Ранее Кличко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшем будущем предстоит принять непростые решения. Тем не менее, по его словам, комментировать вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева пока рано.