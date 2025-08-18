Назван самый популярный автобренд у россиян

«Автостат»: Самым популярным автобрендом у россиян осталась Lada

В разгар последнего летнего месяца самым популярным у россиян автобрендом остался отечественный концерн Lada. О сохранении вкусовых предпочтений граждан на внутреннем авторынке сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 6015 новых легковушек Lada. Российском бренду удалось опередить по объемам продаж основных китайских конкурентов с большим отрывом. На второй строчке рейтинга оказался Haval с результатом в 3276 единиц, а топ-3 замкнул Chery (2220 штук).

В пятерку лидеров вошли Geely (1897) и Belgee (1682). При этом китайско-белорусскому бренду в середине августа удалось впервые ворваться в топ-5. В десятку самых популярных автопроизводителей в РФ за отчетный период также попали Changan (1378), Jetour (875), Solaris (743), Toyota (697) и Omoda (640). Таким образом, 8 из 10 позиций в рейтинге на прошедшей неделе заняли бренды из КНР.

Несмотря на продолжающееся падение продаж китайских авто в России, эксперты призывают не ждать ослабления их доминирования на внутреннем рынке. По итогам июля 2025 года доля подобных брендов в структуре продаж новых машин составила 55 процентов. За второй летний месяц компании из КНР реализовали в РФ в общей сложности 65 тысяч легковушек. На этом фоне аналитики прогнозируют сохранение лидирующих позиций китайских концернов в России и в августе. Показатель, по их оценке, немного просядет, но доля останется выше 50 процентов, резюмировали в компании «Газпромбанк автолизинг».