Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 18 августа 2025Экономика

Назван самый популярный автобренд у россиян

«Автостат»: Самым популярным автобрендом у россиян осталась Lada
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В разгар последнего летнего месяца самым популярным у россиян автобрендом остался отечественный концерн Lada. О сохранении вкусовых предпочтений граждан на внутреннем авторынке сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 6015 новых легковушек Lada. Российском бренду удалось опередить по объемам продаж основных китайских конкурентов с большим отрывом. На второй строчке рейтинга оказался Haval с результатом в 3276 единиц, а топ-3 замкнул Chery (2220 штук).

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

В пятерку лидеров вошли Geely (1897) и Belgee (1682). При этом китайско-белорусскому бренду в середине августа удалось впервые ворваться в топ-5. В десятку самых популярных автопроизводителей в РФ за отчетный период также попали Changan (1378), Jetour (875), Solaris (743), Toyota (697) и Omoda (640). Таким образом, 8 из 10 позиций в рейтинге на прошедшей неделе заняли бренды из КНР.

Несмотря на продолжающееся падение продаж китайских авто в России, эксперты призывают не ждать ослабления их доминирования на внутреннем рынке. По итогам июля 2025 года доля подобных брендов в структуре продаж новых машин составила 55 процентов. За второй летний месяц компании из КНР реализовали в РФ в общей сложности 65 тысяч легковушек. На этом фоне аналитики прогнозируют сохранение лидирующих позиций китайских концернов в России и в августе. Показатель, по их оценке, немного просядет, но доля останется выше 50 процентов, резюмировали в компании «Газпромбанк автолизинг».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В российской аптеке извращенец снимал контент под халатом фармацевта и попал на видео

    Лидер группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья

    В Китае «распрощались» с советским вооружением

    Финансовые потребности Украины оценили

    Россияне поверили неизвестным и лишились наследства с квартирой

    Звезда The Last of Us захотела сыграть Человека-паука

    В России предложили ввести штраф за вовлечение в употребление алкоголя и курение

    Россияне смогут увидеть парад планет

    Названо еще одно возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости