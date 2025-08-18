Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Самая дорогая квартира в Москве стоит 2,8 млрд рублей

Стоимость самой дорогой квартиры в Москве составляет 2,8 миллиарда рублей. Цену наименее доступного объекта в столице «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости, основатель агентства Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе.

В рамках указанного бюджета можно купить квартиру площадью 980 квадратных метров в районе Якиманка. Еще дороже обойдется самый дорогой апартамент в новостройках Москвы — его стоимость составляет 3,4 миллиарда рублей. Объект располагается в том же районе, его площадь составляет 1,7 тысячи квадратов.

Всего на данный момент в России продается 2,6 тысячи квартир и апартаментов дороже 100 миллионов рублей. Такие лоты есть лишь в пяти городах страны, причем 93 процента из них находятся в Москве. Помимо этого, в столице продается 61 объект дороже миллиарда.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков назвал районы Москвы, где можно снять квартиру за 45-50 тысяч рублей. В списке оказались локации на юго-востоке города.