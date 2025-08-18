Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:35, 18 августа 2025Экономика

Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Самая дорогая квартира в Москве стоит 2,8 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Стоимость самой дорогой квартиры в Москве составляет 2,8 миллиарда рублей. Цену наименее доступного объекта в столице «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости, основатель агентства Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе.

В рамках указанного бюджета можно купить квартиру площадью 980 квадратных метров в районе Якиманка. Еще дороже обойдется самый дорогой апартамент в новостройках Москвы — его стоимость составляет 3,4 миллиарда рублей. Объект располагается в том же районе, его площадь составляет 1,7 тысячи квадратов.

Всего на данный момент в России продается 2,6 тысячи квартир и апартаментов дороже 100 миллионов рублей. Такие лоты есть лишь в пяти городах страны, причем 93 процента из них находятся в Москве. Помимо этого, в столице продается 61 объект дороже миллиарда.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков назвал районы Москвы, где можно снять квартиру за 45-50 тысяч рублей. В списке оказались локации на юго-востоке города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

    ЕС проведет саммит по итогам переговоров с США

    Пластический хирург оценил изменения во внешности Роналду

    Перенесший инсульт телеведущий сообщил об угрожающей жизни болезни

    В России оценили позицию Трампа по статусу Крыма

    В России пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

    Предсказано влияние удара ВС России по нефтебазе SOCAR на отношения с Баку

    Напившуюся в самолете женщину вырвало на попутчиков во время полета

    Huawei бросила вызов Android и iOS

    Компания молодых ребят зверски избила россиянку из-за замечания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости