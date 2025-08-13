Экономика
14:03, 13 августа 2025

Названы районы Москвы со съемными квартирами за 45-50 тысяч рублей

Риелтор Бендриков: Снять квартиру за 45-50 тыс. руб. можно на юго-востоке Москвы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Арендовать квартиру за 45-50 тысяч рублей в месяц в пределах МКАД получится в районах на юго-востоке Москвы. Локации столицы с наиболее бюджетным съемным жильем назвал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков, пишет «Москва 24».

«Это Выхино и ближайшие районы. Там однокомнатная квартира, вероятнее всего, будет расположена в старом доме», — пояснил специалист.

На юго-западе столицы жилье стоит дороже. Так, недалеко от станции метро «Юго-Западная» арендовать «однушку» получится за 80-90 тысяч рублей в месяц. Однако за эту цену не стоит ожидать свежий дизайнерский ремонт, уточнил Бендриков.

Ранее стало известно, что цены аренды машино-места в Москве сравнялись с жильем. На середину 2025 года стоимость аренды самого дорогого машино-места в Москве составляет 85 тысяч рублей в месяц. Столько же — средняя ставка аренды квартиры в столице в шести столичных административных округах.

