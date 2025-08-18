Экономика
Названы регионы России с самой высокой зарплатой

Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский округа лидировали по уровню зарплат
В пяти северных регионах России более половины работников получают зарплату выше среднероссийской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

В рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами лидировали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа. Известно, что в ЯНАО две трети трудящихся получают зарплату выше среднероссийской.

В Чукотском автономном округе доля работников с зарплатой выше средней по России достигла 55,1 процента. На третьем месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем в 52,7 процента. Четвертую и пятую строчки заняли Магаданская область (52,5 процента) и Ненецкий автономный округ (52,3 процента).

Ранее сообщалось, что в 2025 году увеличилась доля россиян, средняя зарплата которых превышает 100 тысяч рублей. Она достигла 31,9 процента от всех работников.

