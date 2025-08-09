Экономика
08:32, 9 августа 2025Экономика

Названы профессии с зарплатой более 200 тысяч рублей

Росстат: Больше 200 тысяч рублей в России получают нефтяники и рыболовы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Средняя зарплата сотрудников в России в мае 2025 года составила 99 422 рубля. Этот показатель на 14,5 процента выше, чем был в мае прошлого года, следует из данных Росстата, которые приводит «Российская газета».

Однако в некоторых сферах зарплата сотрудников значительно превысила среднюю. Например, работники в сфере деятельности трубопроводного транспорта в среднем получили 316 700 рублей. Зарплата тех, кто занимается добычей нефти и газа составила 225 900 рублей. Задействованные в рыболовстве и рыбоводстве получили 209 700 рублей.

Также в топ-5 по заработной плате оказались сотрудники, работающие с воздушным и космическим транспортом — 201 400 рублей. Зарплата сотрудников, задействованных в производстве табачных изделий, составила 191 800 рублей.

Ранее стало известно, что в 2025 году доля россиян, средняя зарплата которых превышает 100 тысяч рублей, достигла 31,9 процента от всех работников.

