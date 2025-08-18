Силовые структуры
07:42, 18 августа 2025
Силовые структуры

Один из террористов «Крокуса» купил билет на концерт у известной перекупщицы

ТАСС: Террорист купил билет на концерт в «Крокусе» у перекупщицы Кукушкиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Reuters

Один из террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», купил билет на выступление «Пикника» у известной в среде футбольных болельщиков перекупщицы Изольды Кукушкиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По словам Кукушкиной, молодой человек «азиатской внешности» подошел к ней в день концерта и, представившись ее клиентом, попросил достать билет. Примерно через полчаса она продала ему проходку в вип-партер за 7000 рублей, которую он оплатил наличными.

Ранее сообщалось, что куратор исполнителей теракта в красногорском «Крокусе» дал им указание пожарить шашлык в лесополосе для конспирации до приезда их соучастника. После этого они должны были ехать за оружием.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став одним из крупнейших в современной истории России. Жертвами трагедии стали 149 человек, еще более 300 человек пострадали.

    Все новости