Один из террористов «Крокуса» купил билет на концерт у известной перекупщицы

Один из террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», купил билет на выступление «Пикника» у известной в среде футбольных болельщиков перекупщицы Изольды Кукушкиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По словам Кукушкиной, молодой человек «азиатской внешности» подошел к ней в день концерта и, представившись ее клиентом, попросил достать билет. Примерно через полчаса она продала ему проходку в вип-партер за 7000 рублей, которую он оплатил наличными.

Ранее сообщалось, что куратор исполнителей теракта в красногорском «Крокусе» дал им указание пожарить шашлык в лесополосе для конспирации до приезда их соучастника. После этого они должны были ехать за оружием.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став одним из крупнейших в современной истории России. Жертвами трагедии стали 149 человек, еще более 300 человек пострадали.

