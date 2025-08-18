Силовые структуры
Террористам «Крокуса» приказали пожарить шашлыки для конспирации

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Куратор исполнителей террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» для конспирации дал им указание пожарить шашлык в лесополосе до приезда их соучастника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Известно, что накануне теракта, 21 марта 2024 года, Сайфулло приказал Шамсидину Фаридуни ехать к Далерджону Мирзоеву (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов). После этого террористы должны были ехать за оружием.

«Кроме этого, чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык до приезда [Шахромжона] Гадоева [внесен в реестр террористов и экстремистов]», — отмечается в документах.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие в лесу накануне трагедии. Это произошло в лесу в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Жертвами трагедии стали 149 человек, пострадали еще более 300 человек.

