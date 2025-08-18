Огромный столб дыма поднялся над российским заводом и попал на видео

Огромный столб дыма поднялся над заводом в Челябинске и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

На кадрах видно облако кирпичного цвета. Оно поднимается в небе над промзоной в районе Челябинского металлургического комбината (ЧМК).

Местные Telegram-каналы сообщают, что в 2024 году аналогичное облако наблюдалось в небе над городом во время работ на ЧМК. Данных о возможной причине нынешнего происшествия нет.

