Число жертв взрыва на пороховом заводе в Рязанской области возросло

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области возросло до 20 человек

При взрыве на пороховом заводе в Шиловском районе Рязанской области несовместимые с жизнью травмы получили 20 человек. О росте числа жертв происшествия сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о 14 жертвах взрыва.

«Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Там подчеркивается, что на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Взрыв на заводе «Эластик» под Рязанью, который полностью уничтожил здание цеха, произошел 15 августа. Впоследствии на предприятии начался пожар, причиной ЧП назвали детонацию боеприпаса. Под завалами завода могут находиться люди. 18 августа объявлен в регионе днем траура.