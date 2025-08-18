Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:41, 18 августа 2025Ценности

Ольга Серябкина показала откровенные кадры в бикини

Певица Ольга Серябкина показала откровенные кадры в черно-белом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка российской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала откровенные кадры в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя певица отметила, что отправилась на гастроли. На размещенных кадрах она предстала на песчаном пляже в черно-белом полосатом бикини. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками и завязками на шее и крошечные стринги, обнажавшие ягодицы.

В то же время знаменитость распустила гладко уложенные волосы, подчеркнула глаза длинными стрелками и нанесла на контур губ коричневый карандаш.

Ранее британскую певицу Дуа Липу сняли с голыми ягодицами во время занятия йогой на Ибице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Троих человек порезали за одну ночь в российском городе

    Сжегшему российский паспорт певцу ужесточили наказание

    Буланова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    Ольга Серябкина показала откровенные кадры в бикини

    Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском

    В Оренбурге провели экологическую акцию

    В СДЭК прокомментировали сообщения о сбое в работе сервисов

    Женщина устала от насмешек и потратила полмиллиона рублей на уменьшение лба

    Насмерть придавившая российского ребенка скульптура стала причиной возбуждения дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости