Ольга Серябкина показала откровенные кадры в бикини

Певица Ольга Серябкина показала откровенные кадры в черно-белом бикини

Бывшая солистка российской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала откровенные кадры в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя певица отметила, что отправилась на гастроли. На размещенных кадрах она предстала на песчаном пляже в черно-белом полосатом бикини. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками и завязками на шее и крошечные стринги, обнажавшие ягодицы.

В то же время знаменитость распустила гладко уложенные волосы, подчеркнула глаза длинными стрелками и нанесла на контур губ коричневый карандаш.

