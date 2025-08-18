Мир
14:14, 18 августа 2025Мир

Отход США от изображения Путина «изгоем» назвали главным итогом встречи на Аляске

Фон дер Шуленбург: США не изображают Путина изгоем, а принимают на равных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

США больше не изображают президента России Владимира Путина «международным изгоем», а принимают «на равных». Такой важный итог встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом на Аляске озвучил бывший советник генерального секретаря ООН Михаэль фон дер Шуленбург в своей статье для Emma.

«После того, как США в прошлом последовательно изображали Путина международным изгоем и стремились низвести Россию до уровня второстепенной региональной державы в украинской войне, теперь Путина принимают как президента крупной державы для переговоров с президентом США Трампом на равных на Аляске. Это само по себе символизирует, пожалуй, самый решительный исход украинской войны», — написал он.

Он также отметил, что благодаря встрече президентов США и России шансы на дипломатическое урегулирование украинского конфликта значительно возросли, а США «практически наверняка» выйдут из него.

По его словам, Вашингтон дал понять, что сначала необходимо найти фундаментальное решение причин войны, что для Путина означало бы победу, а для Трампа — возможность избежать последствий надвигающегося военного поражения на Украине.

Ранее профессор политологии Инсбрукского университета Герхард Манготт заявил, что встреча Трампа с Путиным стала пощечиной для стран Европейского союза. Он добавил, что стратегия европейцев, заключавшаяся в отказе от переговоров с Путиным, провалилась.

