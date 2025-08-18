На Западе назвали встречу Путина и Трампа пощечиной для ЕС

Встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным стала пощечиной для стран Европейского союза (ЕС). С таким заявлением в интервью австрийской газете Kronen Zeitung (KZ) выступил профессор политологии Инсбрукского университета Герхард Манготт.
«Европейцы даже не хотели вести переговоры с Путиным; это сделал Трамп. Это была пощечина», — сказал эксперт.
По словам Манготта, стратегия европейцев, заключавшаяся в отказе от переговоров с Путиным, «провалилась и подошла к концу».
Ранее Трамп назвал фейковыми заявления СМИ о том, что он потерпел «крупное поражение», организовав саммит с Путиным на Аляске.