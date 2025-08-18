Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 18 августа 2025Мир

Трамп отчитал журналистов за сообщения о «поражении» из-за саммита на Аляске

Трамп раскритиковал СМИ за новости о его поражении после саммита с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что он потерпел «крупное поражение», организовав саммит с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом политик написал в своем Truth Social.

«Фейковые новости уже три дня твердят, что я потерпел "крупное поражение", позволив президенту России Владимиру Путину провести крупный саммит в Соединенных Штатах», — возмутился Трамп.

По словам американского лидера, глава РФ на самом деле «был бы рад провести эту встречу где угодно, только не в США». Трамп назвал выбор места для саммита основным спорным моментом.

При этом, если бы встреча прошла в другом месте, то контролируемые демократами СМИ назвали бы такой выбор ужасным, отметил политик.

До этого Трамп назвал недавние переговоры с Владимиром Путиным на Аляске успешными и обвинил СМИ в искажении информации. Кроме того, глава Белого дома назвал украинский конфликт «глупой войной» Джо Байдена, которая «не должна была начаться».

Ранее журналисты написали, что Трамп хочет ладить с российским лидером, поэтому склонен согласиться на условия России по украинскому конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

    Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости