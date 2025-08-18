Трамп отчитал журналистов за сообщения о «поражении» из-за саммита на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что он потерпел «крупное поражение», организовав саммит с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом политик написал в своем Truth Social.

«Фейковые новости уже три дня твердят, что я потерпел "крупное поражение", позволив президенту России Владимиру Путину провести крупный саммит в Соединенных Штатах», — возмутился Трамп.

По словам американского лидера, глава РФ на самом деле «был бы рад провести эту встречу где угодно, только не в США». Трамп назвал выбор места для саммита основным спорным моментом.

При этом, если бы встреча прошла в другом месте, то контролируемые демократами СМИ назвали бы такой выбор ужасным, отметил политик.

До этого Трамп назвал недавние переговоры с Владимиром Путиным на Аляске успешными и обвинил СМИ в искажении информации. Кроме того, глава Белого дома назвал украинский конфликт «глупой войной» Джо Байдена, которая «не должна была начаться».

Ранее журналисты написали, что Трамп хочет ладить с российским лидером, поэтому склонен согласиться на условия России по украинскому конфликту.