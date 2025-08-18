Премьер Армении извинился за грубые высказывания в адрес церкви

Пашинян извинился за грубые высказывания в адрес Армянской апостольской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за использование грубых выражений в адрес духовенства Армянской апостольской церкви (ААЦ). Он написал об этом в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Политик уточнил, что комиссия по предотвращению коррупции зафиксировала в его выступлении нарушение правил поведения по двум эпизодам. «Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками, я приношу извинения», — подчеркнул премьер.

Пашинян добавил. что его извинения касаются только двух фраз, относительно которых комиссия приняла решение.

Премьер в своем высказывании использовал слово «домпел», которое в армянском языке имеет два значения («ударять» и «вступать в половую связь»). Лингвистическая экспертиза установила, что он имел в виду второе его значение.

Ранее Пашинян заявил, что действия властей не направлены против ААЦ, а призваны восстановить установленный порядок.