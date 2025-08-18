Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:18, 18 августа 2025Бывший СССР

Премьер Армении извинился за грубые высказывания в адрес церкви

Пашинян извинился за грубые высказывания в адрес Армянской апостольской церкви
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за использование грубых выражений в адрес духовенства Армянской апостольской церкви (ААЦ). Он написал об этом в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Политик уточнил, что комиссия по предотвращению коррупции зафиксировала в его выступлении нарушение правил поведения по двум эпизодам. «Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками, я приношу извинения», — подчеркнул премьер.

Пашинян добавил. что его извинения касаются только двух фраз, относительно которых комиссия приняла решение.

Премьер в своем высказывании использовал слово «домпел», которое в армянском языке имеет два значения («ударять» и «вступать в половую связь»). Лингвистическая экспертиза установила, что он имел в виду второе его значение.

Ранее Пашинян заявил, что действия властей не направлены против ААЦ, а призваны восстановить установленный порядок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    Супруги полтора года прятали погрызенные собакой останки любовника

    В «Сколково» представили робота «Импульс-МУ»

    Вучич пообещал решительные действия для установления мира в Сербии

    Премьер Армении извинился за грубые высказывания в адрес церкви

    Опубликовано первое фото украинской ракеты «Фламинго»

    Рубио описал визит лидеров ЕС словами «не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского»

    «Он сломал ей шею палкой». Самый страшный маньяк Калининграда получил новый срок. Что известно о «гусевском мяснике»?

    Путин подарил мотоциклисту с Аляски новый «Урал»

    В Госдуме призвали отказаться от налога на имущество на один вид жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости