Пассажир самолета ударил попутчика по лицу за кражу сумки и попал на видео

DM: Пассажир ударил попутчика за кражу ручной клади в летевшем в ОАЭ самолете

Ставший свидетелем кражи пассажир ударил попутчика в летевшем в ОАЭ самолете. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел на борту авиакомпании Mahan, направлявшемся из Тегерана, Иран, в Дубай. Один из клиентов перевозчика встал со своего места во время полета и забрал чужую сумку с полки для ручной клади.

На видео попал мужчина, ворующий коричневый портфель, затем он начал обыскивать его. При этом владелец сумки оказался позади злоумышленника. После этого автор ролика ударил вора по лицу на глазах у попутчиков.

Уточняется, что пассажиры предупредили экипаж о воровстве и драке в салоне воздушного судна.

