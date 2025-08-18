Культура
10:30, 18 августа 2025

Песню Газманова предложили внести в школьную программу

Певица Юта призвала добавить песню Газманова «Офицеры» в школьную программу
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Олег Газманов

Олег Газманов. Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Песня «Офицеры» народного артиста России Олега Газманова должна быть включена в школьную программу. Таким мнением поделилась заслуженная артистка России Юта (настоящее имя — Анна Осипова). Ее цитирует ТАСС.

Исполнительница указала на то, что композиция была актуальна в годы ее написания и остается популярной до сих пор. «Это же шедевр. Песня, которая объединила фактически всю страну, хотя на тот момент это было непросто. Его произведение до сих пор является гимном во многих вооруженных и силовых структурах», — отметила она.

Ранее Газманов прокомментировал переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Артист отметил, что не является политиком, но внимательно следит за событиями в мире.

