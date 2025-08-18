Спорт
18:51, 18 августа 2025Спорт

Пластический хирург оценил изменения во внешности Роналду

Пластический хирург Левин заявил, что футболист Роналду корректировал внешность
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @georginagio

Пластический хирург Эли Левин оценил изменения во внешности нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Его слова приводит Daily Mail.

Левин заявил, что футболист, скорее всего, прошел ринопластику, сделал эндоскопический лифтинг бровей, ботокс, филлеры для щек, а также, вероятно, провел процедуры по улучшению линии волос. Хирург отметил, что Роналду мог скорректировать улыбку, устранив эффект «десневой улыбки» за счет изменений в области верхней челюсти.

Эксперт подчеркнул, что изменения внешности Роналду выглядят естественными и выполнены постепенно. По его мнению, это позволяет Роналду выглядеть моложе своих лет.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

    Все новости