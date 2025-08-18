Полицию заинтересовал избивший ногами российского пенсионера незнакомец

В Щелково полиция устанавливает личность молодого мужчины, избившего пенсионера

В Щелково полицейские устанавливают личность молодого мужчины, избившего ногами пенсионера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, они узнали о произошедшем во время мониторинга интернета. Тогда они обнаружили видеозапись, на которой неизвестный молодой человек руками и ногами избивает пожилого мужчину. Отмечается, что ни в отдел, ни в медицинские учреждения сообщений или заявлений по этому факту не поступало. Сейчас полиция устанавливает всех участников инцидента.

