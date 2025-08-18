Силовые структуры
19:02, 18 августа 2025

Полицию заинтересовал избивший ногами российского пенсионера незнакомец

В Щелково полиция устанавливает личность молодого мужчины, избившего пенсионера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова /РИА Новости

В Щелково полицейские устанавливают личность молодого мужчины, избившего ногами пенсионера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, они узнали о произошедшем во время мониторинга интернета. Тогда они обнаружили видеозапись, на которой неизвестный молодой человек руками и ногами избивает пожилого мужчину. Отмечается, что ни в отдел, ни в медицинские учреждения сообщений или заявлений по этому факту не поступало. Сейчас полиция устанавливает всех участников инцидента.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге компания молодых ребят зверски избила местную жительницу из-за замечания.

