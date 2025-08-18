Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:10, 18 августа 2025Ценности

Полуобнаженного Бориса Джонсона сняли на пляже

Политика Бориса Джонсона в шортах сняли на пляже в Греции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Greek Boys / BACKGRID / Legion-Media

Бывший британский премьер Борис Джонсон попал в объектив папарацци полуобнаженным на отдыхе в Греции. Снимки публикует Mirror.

Папарацци засняли 61-летнего политика на пляже, где он проводил отпуск с семьей. На размещенных кадрах видно, как политик купался в одних плавательных шортах черного цвета. При этом его жена Кэрри была одета в красный слитный купальник.

Ранее фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети. 54-летняя знаменитость проводил время с семьей и друзьями на яхте на Ибице. Телезвезду запечатлели топлес в плавательных шортах

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Минобороны раскрыло цели ударов российских войск

    Макрона уличили в попытке напугать французов

    На Западе назвали встречу Путина и Трампа пощечиной для ЕС

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Геленджике осенью

    Россияне назвали требуемый доход для счастья

    В Британии заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

    В очереди на Крымский мост скопилось более двух тысяч автомобилей

    Полуобнаженного Бориса Джонсона сняли на пляже

    Рост рынка доставки в России резко замедлился на фоне нехватки курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости