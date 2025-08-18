Полуобнаженного Бориса Джонсона сняли на пляже

Политика Бориса Джонсона в шортах сняли на пляже в Греции

Бывший британский премьер Борис Джонсон попал в объектив папарацци полуобнаженным на отдыхе в Греции. Снимки публикует Mirror.

Папарацци засняли 61-летнего политика на пляже, где он проводил отпуск с семьей. На размещенных кадрах видно, как политик купался в одних плавательных шортах черного цвета. При этом его жена Кэрри была одета в красный слитный купальник.

Ранее фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети. 54-летняя знаменитость проводил время с семьей и друзьями на яхте на Ибице. Телезвезду запечатлели топлес в плавательных шортах