12:29, 18 августа 2025

Поплавская раскритиковала Роднину за слова о пенсии в России

Ольга Коровина

Фото: Belkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская ответила на заявление трехкратной олимпийской чемпионки и депутата Государственной Думы Ирины Родниной о пенсиях. Пост она разместила в Telegram-канале.

«Никто не умаляет ее заслуг в спорте! Но далеко не всякий спортсмен, актер, певец, может быть депутатом! Что Роднина как депутат сделала для россиян?» — высказалась Поплавская.

По мнению артистки, Роднину следует исключить из состава Госдумы и «заставить жить на ту самую пенсию». В таком случае, считает Поплавская, ее взгляды значительно изменятся.

До этого Роднина заявила, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — сказала Роднина. Она также отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».

Ранее Поплавская поддержала идею запретить мат в интернете.

