Поплавская призвала запретить мат в интернете

Актриса Яна Поплавская поддержала идею запретить мат в интернете

Актриса и телеведущая Яна Поплавская поддержала идею запретить мат в интернете. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Давно пора», — прокомментировала артистка новости о том, что зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предложил блокировать контент с матом.

Согласно законопроекту, авторам придется «запикивать» или удалять нецензурную лексику, как это делают на радио или телевидении.

Ранее певец Олег Майами (настоящее имя — Олег Кривиков) обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо.