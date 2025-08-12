Культура
09:47, 12 августа 2025

Поплавская призвала запретить мат в интернете

Актриса Яна Поплавская поддержала идею запретить мат в интернете
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Яна Поплавская поддержала идею запретить мат в интернете. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Давно пора», — прокомментировала артистка новости о том, что зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предложил блокировать контент с матом.

Согласно законопроекту, авторам придется «запикивать» или удалять нецензурную лексику, как это делают на радио или телевидении.

Ранее певец Олег Майами (настоящее имя — Олег Кривиков) обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо.

