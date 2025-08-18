Путешествия
Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

PYOK: Актриса сериала Netflix лишилась части зуба в самолете Delta Air Lines
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @savannahgowarty

Популярная актриса сериала Netflix лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета Delta Air Lines. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что Саванна Говарти из сериала «Владея Манхэттеном» летела на рейсе из Лиссабона в Нью-Йорк. Она опустила перегородку между креслами и наклонилась, чтобы сказать что-то своему попутчику, однако внезапно стенка вернулась на место и сломала ей зуб.

О случившемся звезда соцсетей рассказала в TikTok. По ее словам, авиакомпания помогла ей отремонтировать зуб.

Ранее медсестра спасла пассажирку на рейсе российской авиакомпании S7 из Новосибирска в Минеральные Воды. Уточняется, что во время полета россиянка по имени Дарья внезапно почувствовала себя плохо.

