В России высказались об увеличении поставок боеприпасов ВСУ со стороны Словакии

Депутат Чепа: Словакия поставляет оружие ВСУ, но это делают частные предприятия
Варвара Кошечкина
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Словакия поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ), но это делают частные предприятия, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщение об увеличении поставок со стороны дружественной России страны.

«На территории сегодняшней Словакии, а в прошлом Чехословакии, всегда было много оборонных предприятий, которые создавались еще совместно с Советским Союзом. Они делали много техники для стран Варшавского договора», — отметил Чепа.

После начала специальной военной операции, по словам депутата, Украина стала скупать оружие как раз в основном у стран Варшавского договора.

«В том числе Украина покупала у Словакии истребители, авиационную технику. Я уверен, что и Болгария, и Словакия продолжали и продолжают поставлять изделия Украине. Только это сегодня частные предприятия. Вряд ли это какой-либо секрет», — заключил Чепа.

Ранее издание Politico сообщило, что, несмотря на то, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью прекратил государственную военную помощь ВСУ и занимает дружественную России позицию, оборонные компании продолжают наращивать свои поставки Киеву.

