В России высказались об увеличении поставок боеприпасов ВСУ со стороны Словакии

Словакия поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ), но это делают частные предприятия, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщение об увеличении поставок со стороны дружественной России страны.
«На территории сегодняшней Словакии, а в прошлом Чехословакии, всегда было много оборонных предприятий, которые создавались еще совместно с Советским Союзом. Они делали много техники для стран Варшавского договора», — отметил Чепа.
После начала специальной военной операции, по словам депутата, Украина стала скупать оружие как раз в основном у стран Варшавского договора.
«В том числе Украина покупала у Словакии истребители, авиационную технику. Я уверен, что и Болгария, и Словакия продолжали и продолжают поставлять изделия Украине. Только это сегодня частные предприятия. Вряд ли это какой-либо секрет», — заключил Чепа.
Ранее издание Politico сообщило, что, несмотря на то, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью прекратил государственную военную помощь ВСУ и занимает дружественную России позицию, оборонные компании продолжают наращивать свои поставки Киеву.