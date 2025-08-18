Правдивость утверждения о возможности запастись витаминами на всю зиму оценили

Терапевт Мелешина предупредила, что невозможно запастись витаминами на всю зиму

Врач-терапевт Марина Мелешина оценила правдивость утверждения о возможности запастись витаминами на всю зиму. Ее слова приводит издание Life.ru.

Медик признала, что некоторые витамины, к примеру витамин А, действительно могут сохраняться в организме три-пять месяцев. Однако другие, такие как витамин В или С, не накапливаются и при избыточном потреблении сразу выводятся из организма. «Поэтому придерживаться сбалансированного рациона необходимо в течение всего года», — пояснила Мелешина.

При этом она указала, что летом обязательно нужно пользоваться изобилием овощей, фруктов, ягод и включать их в рацион как можно активнее. Однако, по словам врача, не стоит надеяться, что это поможет запастись витаминами на всю зиму. Для подготовки иммунитета к похолоданию она рекомендовала включить в постоянный рацион рыбу, яйца, грибы, ферментированные продукты и пить достаточно жидкости.

