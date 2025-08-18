Пушилин сообщил о продвижении в ДНР

Пушилин: ВС России продвигаются широким фронтом в районе Родинского и Белицкого

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в районе городов Родинское и Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия — 24».

«Есть определенные успехи в районе Родинского и Белицкого — и достаточно широким фронтом», — заявил он.

Пушилин напомнил, что пытаясь сдержать наступление российских войск, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск подразделения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно о нехватке у ВСУ солдат в Красноармейске. По его словам, украинские войска пытаются выстроить оборону в городе за счет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).