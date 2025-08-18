Бывший СССР
Путин обсудил переговоры с Трампом с президентом еще одной страны

Путин обсудил с президентом Киргизии Жапаровым встречу с Трампом на Аляске
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Жапаровым итоги встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которая прошла на Аляске 15 августа. Об этом сообщил Кремль в своем Telegram-канале.

Отмечается, что лидер среднеазиатской республики поддержал шаги российской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, главы государств обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

«Владимир Путин обсудил по телефону с Президентом Киргизии итоги российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске. Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении Кремля.

Переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа в Анкоридже. Впоследствии президент США заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «практически немедленно» завершить конфликт, отказавшись от Крыма и членства Украины в НАТО.

