Россиянам дали рецепт для преумножения сбережений

Финансист Гиря: Доходности облигаций снижаются, но остаются выше инфляции

В настоящее время инвесторам стоит присмотреться к инструментам, которые дают возможность сохранить и увеличить капитал при умеренном риске, заявил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Его процитировало издание «Лайф».

В первую очередь здесь речь идет об облигациях. Как пояснил эксперт, уменьшение ключевой ставки поддерживает долговой рынок. И хотя доходности этих ценных бумаг снижаются, они продолжают оставаться выше инфляции.

«Бумаги надежных эмитентов с фиксированным купоном могут дать стабильный поток выплат, а при снижении ставок — и рост цены», — констатировал Гиря.

Кроме того, он указал на еще один инструмент — дивидендные акции. По его словам, гражданин, купивший ценные бумаги компаний, которые показывают устойчивую прибыль и отличаются предсказуемой дивидендной политикой, может рассчитывать на доходность, сопоставимую с банковскими вкладами или даже превышающую их.

