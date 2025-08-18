Забота о себе
14:34, 18 августа 2025Забота о себе

Россиянам назвали предельную суточную норму зеленого чая

Диетолог Селезнева: Можно пить не более трех-четырех чашек зеленого чая в день
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jeanyn Santiano / Unsplash

Зеленый чай, несмотря на его полезные свойства, нельзя пить в неограниченном количестве, считает диетолог Татьяна Селезнева. Предельную суточную норму напитка, которая будет безопасной для здоровья, она назвала в беседе с aif.ru.

Селезнева считает, что в день следует выпивать не более четырех чашек зеленого чая. Кроме того, в этом напитке содержится большое количество кофеина, поэтому перед сном от него лучше отказаться. «Зеленого чая в течение дня можно пить больше, чем кофе. Рекомендуется не больше трех-четырех чашек», — проинструктировала диетолог.

Она добавила, что лучше всего заваривать листовой чай, а не пакетированный. Для более выраженного тонизирующего эффекта она посоветовала добавить в напиток корень имбиря и лимон.

Ранее россиян предостерегли от чрезмерного поедания арбузов. По словам хирурга Александра Умнова, мочегонные свойства арбуза могут приводить к дисбалансу водно-солевого обмена и тем самым вызывать дискомфорт и боль в животе.

