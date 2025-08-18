Путешествия
12:12, 18 августа 2025Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Геленджике осенью

АТОР: Стоимость туров в Геленджик в сентябре начинается от 8,3 тысячи рублей
Алина Черненко

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Стоимость недельных туров в Геленджик во второй половине сентября начинается от 8,3 тысячи рублей за двоих. Цены на отдых на популярном отечественном курорте раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что во столько обойдется туристам проживание в гостевом доме в 700 метрах от моря без питания. Тем временем тур в двухзвездочный отель стоит от 17,3 тысячи рублей за двоих, в трехзвездочный отель — от 27,3 тысячи рублей за двоих, в четырехзвездочный — от 32,3 тысячи рублей за двоих, а в пятизвездочный — от 168,5 тысячи рублей за двоих. Все цены указаны без учета проезда.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что осенью отели Геленджика снижают цены на 20-25 процентов. При этом, по его словам, спрос по гостиничным объектам распределяется неравномерно: туристы лучше бронируют более бюджетные объекты и хуже — более дорогие.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года россияне массово устремились в Геленджик. Спрос на туры на этот пляжный курорт страны увеличился на 30–40 процентов после открытия аэропорта.

