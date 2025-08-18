Экономика
00:34, 19 августа 2025Экономика

Россиянка бросила в квартире десятки собак без еды на месяц

Жительница Гатчины бросила в квартире 30 собак без еды на месяц
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

Жительница Гатчины бросила в квартире десятки собак без еды практически на месяц. Внимание на ситуацию в российском городе обратила «Фонтанка».

Женщина по имени Анна на протяжении более чем 11 лет сотрудничала с волонтерами, которые оставляли у нее собак на передержку. Зооспасатели доверяли ей, поскольку она ездила с питомцами на выставки и отвозила их в ветеринарные клиники. «Мы были уверены, что она все хорошо делает. У неё там порядка 30 мест для собак в доме», — рассказала одна из волонтеров. В месяц за содержание животных Анне платили 150 тысяч рублей в месяц.

Тревогу забили полтора месяца назад, когда женщина начала реже выходить на связь, а затем уехала в отпуск, оставив присматривать за собаками других людей. Когда волонтеры решили навестить подопечных и попали в квартиру, то обнаружили, что жилье завалено экскрементами, а двери нельзя открыть без лопаты. Кроме того, повсюду стояли пустые миски для еды и воды. Из 30 собак две уже не подавали признаки жизни, а семь находились в критическом состоянии — последних экстренно доставили в клиники. Остальных собак, не нуждавшихся в срочной помощи специалистов, также вызволили из плена.

Уточняется, что бросившая питомцев без еды женщина до сих пор не вышла на связь. Волонтеры подали заявление о жестоком обращении с животными и сообщили, что выжившие питомцы находятся в безопасности.

Ранее стало известно, что жительница Алматы завела в квартире 136 кроликов и попала в психлечебницу.

