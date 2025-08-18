Путешествия
06:30, 18 августа 2025Путешествия

Россиянка пожаловалась на напряженную обстановку на курорте в Болгарии из-за украинцев

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россиянка Ольга в беседе с «Московским Комсомольцем» пожаловалась на напряженную обстановку на курорте Солнечный берег в Болгарии из-за украинцев.

По ее словам, в этом году украинцев стало в разы больше, чем в прошлом, даже местные говорят, что это «уже не болгарские города, а украинские». Во многих магазинах работают женщины из Украины, зачастую пожилые.

Ольга отметила, что часть болгар устала от наплыва беженцев. Например, хозяйка мясной лавки после очередной ссоры с украинцами повесила объявление «Вход только для русских», после чего ночью в магазине толпа разбила витрины.

На обилие выходцев из Украины жалуются и таксисты, поскольку они заняли рынок и «окрысились на русских».

Между собой россияне и украинцы не конфликтуют, взрослые игнорируют друг друга, зато дети быстро находят общий язык и вместе играют, добавила Ольга.

Ранее стало известно, что россияне и украинцы стали меньше ссориться на курортах в Турции. Отельеры и турагенты рассказали, что иногда конфликты происходят, но это скорее единичные случаи, в отличие предыдущих лет. В том же время, по наблюдениям сотрудников курортов, россияне и украинцы стараются не контактировать, чаще просто игнорируют друг друга.

