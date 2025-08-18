Наука и техника
Российские «стратеги» Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым морем

МО: Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым морем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщило Минобороны (МО) России в Telegram.

Продолжительность полета составила более четырех часов. Отмечается, что истребительное сопровождение «стратегов» обеспечивали палубные самолеты Су-33 морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей. «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В мае западное издание Military Watch Magazine писало, что бомбардировщики Ту-95 с турбовинтовыми двигателями дешевле в эксплуатации, чем реактивные Ту-160. Самолеты могут нести крылатые ракеты Х-101.

