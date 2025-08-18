Рост рынка доставки в России резко замедлился на фоне нехватки курьеров

Infoline: Рост рынка онлайн-продаж продуктов замедлился до 28,8 % в апреле-июне

По итогам второго квартала 2025 года темпы роста оборота рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в России замедлились до 28,8 процента. О резком сокращении динамики этой отрасли сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Infoline.

Для сравнения, за тот же период прошлого года темпы роста оборота e-grocery в стране составляли 47,1 процента. Таким образом, за 12 месяцев динамика замедлилась на 18,3 процентного пункта (п.п.), пояснили эксперты.

Резкое падение темпов роста в этом сегменте в агентстве связывают в первую очередь с нехваткой работников в отрасли. Речь идет, в частности, о курьерах и сборщиках продуктов питания. Дефицит сотрудников в этом сегменте фиксируется, несмотря на заметное увеличение зарплатных предложений. Так, по данным hh.ru, средние ежемесячные оклады курьеров в сфере розничной торговли выросли на 21,1 процента и достигли 155,9 тысячи рублей.

Рост издержек участников e-grocery также сопровождается падение покупательной способности россиян и их переходом к сберегательной модели финансового поведения. На этом фоне все больше число граждан стремится, по возможности, снижать потребительские расходы, делая акцент на жизненно необходимых продуктах питания. По оценкам Data Insight, на покупку продовольствия в интернете в апреле-июне у граждан уходило в среднем 1,45 тысячи рублей (минус 3 процента год к году). Средний чек у лидеров рынка доставки за отчетный период просел на 5 процентов и опустился до 1,18 тысячи.

Дефицит курьеров в России фиксируется на фоне снижения количества вакансий для этой категории работников. По данным Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР), число соответствующих предложения на внутреннем рынке труда в разгар летнего сезона сократилось на 7 процентов в годовом выражении. Глава АЦ РИР Николай Васильев объяснил подобную динамику в том числе сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика.