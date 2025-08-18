Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 18 августа 2025Экономика

Рост рынка доставки в России резко замедлился на фоне нехватки курьеров

Infoline: Рост рынка онлайн-продаж продуктов замедлился до 28,8 % в апреле-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valery Zotev / Shutterstock / Fotodom

По итогам второго квартала 2025 года темпы роста оборота рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в России замедлились до 28,8 процента. О резком сокращении динамики этой отрасли сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Infoline.

Для сравнения, за тот же период прошлого года темпы роста оборота e-grocery в стране составляли 47,1 процента. Таким образом, за 12 месяцев динамика замедлилась на 18,3 процентного пункта (п.п.), пояснили эксперты.

Резкое падение темпов роста в этом сегменте в агентстве связывают в первую очередь с нехваткой работников в отрасли. Речь идет, в частности, о курьерах и сборщиках продуктов питания. Дефицит сотрудников в этом сегменте фиксируется, несмотря на заметное увеличение зарплатных предложений. Так, по данным hh.ru, средние ежемесячные оклады курьеров в сфере розничной торговли выросли на 21,1 процента и достигли 155,9 тысячи рублей.

Материалы по теме:
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023
«Выгоревшие руководители могут уйти в доставку» Почему зарплаты айтишников и курьеров в России сравнялись?
«Выгоревшие руководители могут уйти в доставку»Почему зарплаты айтишников и курьеров в России сравнялись?
17 августа 2024

Рост издержек участников e-grocery также сопровождается падение покупательной способности россиян и их переходом к сберегательной модели финансового поведения. На этом фоне все больше число граждан стремится, по возможности, снижать потребительские расходы, делая акцент на жизненно необходимых продуктах питания. По оценкам Data Insight, на покупку продовольствия в интернете в апреле-июне у граждан уходило в среднем 1,45 тысячи рублей (минус 3 процента год к году). Средний чек у лидеров рынка доставки за отчетный период просел на 5 процентов и опустился до 1,18 тысячи.

Дефицит курьеров в России фиксируется на фоне снижения количества вакансий для этой категории работников. По данным Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР), число соответствующих предложения на внутреннем рынке труда в разгар летнего сезона сократилось на 7 процентов в годовом выражении. Глава АЦ РИР Николай Васильев объяснил подобную динамику в том числе сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Минобороны раскрыло цели ударов российских войск

    Макрона уличили в попытке напугать французов

    На Западе назвали встречу Путина и Трампа пощечиной для ЕС

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Геленджике осенью

    Россияне назвали требуемый доход для счастья

    В Британии заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

    В очереди на Крымский мост скопилось более двух тысяч автомобилей

    Полуобнаженного Бориса Джонсона сняли на пляже

    Рост рынка доставки в России резко замедлился на фоне нехватки курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости